تمكن مبتعث بإحدى الجامعات الألمانية، من تطوير جهاز يحفظ الـدم لفترة تصل إلى 30 عاماً للاستفادة منه بعد ذلك عند الحاجة.

فكرة عمل الجهاز

وقال مبتعث الدكتوراه بتخصص الهندسة الطبية الحيوية في جامعة هانوفر بألمانيا ضياء خياط عن فكرة الجهاز “إنه يحفظ كرات الدماء الحمراء تحت سالب 100 درجة مئوية”.

وتابع الخياط أن الجهاز يقوم بعملية تعويم لنقل الـدم عبر مضخة به، ومن ثم يتم نقل الـدم لأوعية تخزين، مشيرا إلى أن الدم في تلك الحالة يكون جاهزاً لاستخدامه بأي وقت.

بدون تدخل بشري

وبين أن مميزات الجهاز تتضمن إجراء عملية تجميد الدم دون تدخل الإنسان، وعدم استخدام مواد كبيرة في عمليات التجميد، وعدم استغراق وقت طويل وتكلفة عالية كما يحدث بالطرق الأخرى.