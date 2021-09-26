تمكن مبتعث بإحدى الجامعات الألمانية، من تطوير جهاز يحفظ الـدم لفترة تصل إلى 30 عاماً للاستفادة منه بعد ذلك عند الحاجة.
فيديو | المبتعث "خياط" يطور جهازاً يحفظ الدم لفترة تصل إلى 30 عاما#الإخبارية#النشرة pic.twitter.com/fQtqLPiwUq
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 25, 2021
فكرة عمل الجهاز
وقال مبتعث الدكتوراه بتخصص الهندسة الطبية الحيوية في جامعة هانوفر بألمانيا ضياء خياط عن فكرة الجهاز “إنه يحفظ كرات الدماء الحمراء تحت سالب 100 درجة مئوية”.
وتابع الخياط أن الجهاز يقوم بعملية تعويم لنقل الـدم عبر مضخة به، ومن ثم يتم نقل الـدم لأوعية تخزين، مشيرا إلى أن الدم في تلك الحالة يكون جاهزاً لاستخدامه بأي وقت.
بدون تدخل بشري
وبين أن مميزات الجهاز تتضمن إجراء عملية تجميد الدم دون تدخل الإنسان، وعدم استخدام مواد كبيرة في عمليات التجميد، وعدم استغراق وقت طويل وتكلفة عالية كما يحدث بالطرق الأخرى.
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