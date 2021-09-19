متحدث الصحة : الجرعة الواحدة بعد التعافي من كورونا لا تحمي من المتحورات

المواطن - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمواجهة التحورات.

فيديو | متحدث #الصحة: الجرعة الواحدة من اللقاح بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/vIzeDNvvq8 — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 19, 2021

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الجرعة الواحدة من اللقاح بعد الإصابة بالفيروس لا تكفي للوقاية من المتحورات.

وفي وقت سابق أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري على أن المناعة المتكونة من الإصابة بالفيروس غير تلك المتكونة من خلال التحصين بجرعتين من اللقاح مشيرًا إلى مأمونية وفعالية اللقاحات.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أكد في وقت سابق أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

حالات متحور دلتا في المملكة

وأشار العبدالعالي إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

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