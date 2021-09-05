متحدث الصحة يرد على سؤال “المواطن” حول إعطاء لقاح كورونا لمن هم دون الـ12

دراسات لقاحات كورونا للأطفال
وبيّن العبدالعالي أن هناك دراسات قائمة سواء للفئة العمرية الأقل من 12 عامًا أو للفئة الواقعة بين 5-12 عامًا، لدراسة إمكانية تقديم اللقاحات لهذه الفئات العمرية في المملكة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من هذه الدراسات وتقديم النتائج للهيئات والمنظمات المختصة للنظر فيها والبت في مدى مناسبتها لهذه الفئة العمرية والسماح والموافقة لاستخدامها.
وأضاف العبدالعالي : نتابع ذلك باستمرار وكذلك تتم متابعته من قبل المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجان الوطنية التي تتابع بشكل دائم للمستجدات، ونثق دومًا في قرارتهم لأنه لا يأخذون قرارًا إلا بعد التأكد من مدى الفائدة والمأمونية والسلامة للاستخدام، مؤكدًا بأننا لازلنا في مرحلة الدراسات والبيانات ولكن لم يتم البت النهائي ولازلنا نستبشر خيرًا.
الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
وفي سياق متصل قال العبدالعالي إن هناك إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لبعض الفئات ذات الحاجة الصحية.
وتابع : هناك دراسات حول هذا الأمر، وبناءً عليه تم إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحيًا في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة أعضاء أو من لديهم اضطرابات في المناعة.
حالات كورونا الجديدة
وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (219) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (545243) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (534062) حالة.
شارك الخبر