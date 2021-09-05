متحدث الصحة يرد على سؤال “المواطن” حول إعطاء لقاح كورونا لمن هم دون الـ12

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على سؤال ” المواطن ” حول إعطاء لقاح كورونا لمن هم أقل من 12 عامًا.

وبيّن العبدالعالي أن هناك دراسات قائمة سواء للفئة العمرية الأقل من 12 عامًا أو للفئة الواقعة بين 5-12 عامًا، لدراسة إمكانية تقديم اللقاحات لهذه الفئات العمرية في المملكة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من هذه الدراسات وتقديم النتائج للهيئات والمنظمات المختصة للنظر فيها والبت في مدى مناسبتها لهذه الفئة العمرية والسماح والموافقة لاستخدامها.

وأضاف العبدالعالي : نتابع ذلك باستمرار وكذلك تتم متابعته من قبل المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجان الوطنية التي تتابع بشكل دائم للمستجدات، ونثق دومًا في قرارتهم لأنه لا يأخذون قرارًا إلا بعد التأكد من مدى الفائدة والمأمونية والسلامة للاستخدام، مؤكدًا بأننا لازلنا في مرحلة الدراسات والبيانات ولكن لم يتم البت النهائي ولازلنا نستبشر خيرًا.