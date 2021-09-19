متحدث الصحة يكشف عن الرقم الأهم في مواجهة كورونا

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن الرقم الأهم والفيصلي في متابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

متحدث #وزارة_الصحة: بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.#واس_عام pic.twitter.com/uzYaEB6MQ0 — واس العام (@SPAregions) September 19, 2021

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد إن عدد الأشخاص الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح كورونا هو الرقم الذي يجب الاهتمام به والتركيز عليه ومتابعته أولًا بأول مشددًا على أهمية استكمال الجرعتين للحصول على المناعة اللازمة لمواجهة كوفيد 19.

جرعات لقاح كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 40 مليونًا و694 ألفًا و 512 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأشار العبدالعالي إلى أن عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص في كافة المناطق داعيًا إلى الحرص على الاستمرار في تطبيق الاحترازات.

الحالات الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تسجيل (70) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (81) حالة، كما تم تسجيل (5) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (546549) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (535531) حالة.

أهمية الجرعة الثانية

وكانت هيئة الصحة العامة قد حثت الجميع في وقت سابق على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

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