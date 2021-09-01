متحور مو الجديد يثير قلق منظمة الصحة العالمية

المواطن- متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور جديد من فيروس كورونا، أُطلق عليه مو أصبح تحت مراقبة المنظمة، وقد تم رصده لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن إصابات به في عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أوضحت المنظمة أن لدى متحور مو طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة الأجساد المضادة، وهو ما جعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليه لفهم خصائصه.

التسمية العلمية لمتحور مو

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التسمية العلمية لمتحور مو هي بي.1.621، وقد تم تصنيفها في الوقت الراهن تحت فئة متحور يجب مراقبته، موضحة أن تلك الفئة يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي أي مقاومة للقاحات، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل.

وجميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19، تتحور بمرور الوقت، وإذا كان للغالبية العظمى من الطفرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، إلا أن بعض هذه الطفرات يمكن أن يؤثر على خصائص الفيروس كأن يزيد على سبيل المثال من سهولة انتشاره أو من مدى شدة المرض الذي يسببه أو من مدى مقاومته للقاحات أو الأدوية أو أدوات التشخيص أو غيرها من التدابير الاجتماعية والصحية العامة.

وبسبب ظهور متحورات في نهاية 2020 شكلت خطرًا متزايدًا على الصحة العامة، عمدت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قائمة بالمتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، وذلك بهدف إعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة والبحث على المستوى العالمي.

4 متحورات تحت المراقبة

وقررت منظمة الصحة العالمية أن تطلق على المتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية اليونانية بدلًا من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى؛ وذلك منعًا لإلحاق أي وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس.

وفي الوقت الراهن هناك، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أربع نسخ متحورة مثيرة للقلق، بينها المتحور ألفا الذي انتشر في 193 دولة، ودلتا الذي انتشر في 170 دولة، كما أن هناك متحور بيتا، ومتحور مو.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة