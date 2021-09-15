متى سيتوفر آيفون 13 وساعة آبل الجديدان للشراء ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة آبل عن هواتف آيفون 13 بإصداراته المختلفة iPhone 13 و Mini و Pro و Pro Max، وغيرها من المنتجات، في مؤتمرها أمس الثلاثاء، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنهم باتوا متاحين للشراء الآن.

موعد فتح باب الحجوزات المسبقة لـ آيفون 13

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه سيتم فتح باب الحجوزات المسبقة لجميع الهواتف الجديدة، يوم الجمعة، 17 سبتمبر، وأوضحت شركة آبل أن ذلك سيحدث في الخامسة صباحًا بتوقيت المحيط الهادي المحلي، أي 8 مساءً بتوقيت الرياض.

وسيتم طرح تلك المنتجات للبيع بعد أسبوع من ذلك، أي يوم الجمعة، 24 سبتمبر.

وتُعد تلك الطريقة آلية عمل شركة آبل، حيث اعتادت أن تعلن عن المنتجات، ثم تفتح باب الحجوزات المسبقة في يوم الجمعة التالي للحدث، ثم تُعرض للبيع بعد أسبوع من ذلك، ومع ذلك، فقد كان العام الماضي استثناءً بسبب ظروف تفشي وباء كورونا، عندما تسبب الفيروس في وجود مشاكل بالإنتاج المرتبطة به، وهو ما أدى بدوره إلى تأجيل الإعلان عن الهواتف الجديدة وتاريخ إصدارها.

ولا يبدو أن هناك أي مشكلة من هذا القبيل هذا العام، حيث سيتم طرح جميع الإصدارات الأربعة من الآيفون الجديد للبيع في نفس الوقت.

تأخُر طرح ساعة آبل

ومع ذلك، يبدو أن ساعة آبل Apple Watch قد تأثرت بمشاكل الإنتاج، فعلى الرغم من أنه تم الإعلان عنها خلال نفس المؤتمر، إلا أن الشركة قالت فقط إنها ستأتي في وقت لاحق من هذا الخريف، مما يعني أنه لا توجد طريقة تذكر لمعرفة مدى قرب تاريخ الإصدار.

وقالت الشركة الأمريكية أيضًا إنه سيتم إصدار نظام التشغيل iOS 15 في الأيام المقبلة، وتحديدًا يوم الاثنين 20 سبتمبر.

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