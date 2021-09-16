مجلس الأهلي يختار محمد الديني نائبًا لـ النفيعي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه برئاسة ماجد النفيعي وبحضور أعضائه؛ اختيار محمد الديني نائبًا للرئيس بأغلبية الأصوات.

وثمّن المجلس في بداية اجتماعه ثقة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، متمنين أن يقدموا ما يواكب تطلعات وزير الرياضة خلال الفترة المقبلة، وأن يوفقوا في عمل متكامل على الصعيد الإداري والفني يليق باسم ومكانة النادي الأهلي ويرضي جماهيره.

المجلس يناقش احتياجات النادي:

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واحتياجات فرق النادي المختلفة في المرحلة القادمة، وذلك خلال الاجتماع.

موعد مباراة الأهلي:

وفي سياق متصل، يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الفتح، يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب الأهلي أمام الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة”، حيث من المقرر أن تنطلق ضربة البداية في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد حقق أسوأ انطلاقة له في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في آخر 5 مواسم، بعد مرور 4 جولات من البطولة.

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