حظرت مجموعة أزياء شهيرة، تقف وراء غوتشي وإيف سان لوران وألكسندر مككوين وبالنسياغا، استخدام فراء الحيوانات في جميع علاماتها التجارية بحلول خريف 2022.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ، فرانسوا هنري بينولت، في بيان: “حان الوقت الآن.. لقد تغير العالم، جنبًا إلى جنب مع عملائنا، والرفاهية بطبيعة الحال تحتاج إلى التكيف مع ذلك”.

وأشار إلى أنه “عندما يتعلق الأمر برعاية الحيوانات، فقد أظهرت مجموعتنا دائمًا استعدادها لتحسين الممارسات داخل سلسلة التوريد الخاصة بها وقطاع الرفاهية بشكل عام”، بحسب سي إن إن.

إزالة الفراء:

وفي 2017، أصبحت غوتشي أول دار أزياء من مجموعة كيرينغ تلتزم بإزالة الفراء من تصاميمها، ما يسلط الضوء على المسؤولية الاجتماعية كإحدى القيم الأساسية للعلامة التجارية. كما توقفت العلامات التجارية الأخرى بما في ذلك بالنسياغا وألكسندر مككوين وبوتيغا فينيتا عن استخدام الفراء.

وتأتي هذه الخطوة لإلغاء إنتاج الفراء بشكل نهائي في جميع أنحاء الشركة بعد عامين فقط من نشر كيرينغ مجموعة من معايير رعاية الحيوان التي تهدف إلى “التحقق من المعاملة الإنسانية للحيوانات عبر سلاسل التوريد الخاصة بالمجموعة”.

وقالت مجموعة كيرينغ إن أي شيء تم تحديده في عام 2019 سيستمر في تطبيقه على “الألياف والمواد الحيوانية” الأخرى التي يُحتمل استخدامها.

ضغوطات:

ويتزايد الضغط على العلامات التجارية لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد القسوة على الحيوانات منذ سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تفاوضت المغنية العالمية، بيلي إيليش، وهي مشاركة في حدث Met Gala، على تعهد خالٍ من الفراء من العلامة التجارية الأمريكية Oscar de la Renta مقابل عرض تصاميمها على السجادة الحمراء.

وكتبت إيليش على إنستغرام: “أشعر بسعادة غامرة لأن فريق (أوسكار دي لا رنتا) بأكمله قد سمعني بشأن هذه المسألة، وقد أحدثوا تغييرًا مؤثرًا للصالح العام، ليس فقط للحيوانات ولكن أيضًا لكوكبنا وبيئتنا”.

وقالت: “أحث جميع المصممين على فعل الشيء نفسه”.