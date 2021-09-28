أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (50) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “سائق نقل ثقيل”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في المدن التالية: (الدمام، والرياض، وجدة، وينبع، ورابغ).

شروط وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وبيّنت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)