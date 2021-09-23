احتفالاً باليوم الوطني السعودي 91، ترفع “مجموعة MBC” شعار “هي لنا الدار” عبر محتوى برامجي ثري ومنوّع وقوامه نقل مباشر في 23 سبتمبر على MBC1 من مختلف مناطق المملكة وعلى مدار اليوم؛ وأضخم مشاركة من البث الإذاعي المشترك على إذاعتي MBC FM وبانوراما FM تضم 6 دول عربية، إلى جانب حفل موسيقي يحييه أصيل هميم وعبادي الجوهر في 24 سبتمبر.

تغطية مباشرة:

على مدار الساعة وطوال اليوم، تنقل MBC1 في تغطية مباشرة من مختلف مناطق المملكة كوكبة من الفعاليات التي تقام على الأرض يوم الثالث والعشرين من سبتمبر مع مراسلين ميدانيين منتشرين عبر المناطق والمدن السعودية، وتُبث للمشاهدين من الاستوديو الرئيسي من الرياض مع كل من المقدمين: حمود الفايز وتغريد الهويش ومالك الروقي ويوسف الغنامي وسامي جميل.

بث إذاعي:

من جانبهما، تجمع إذاعتا MBC FM وبانوراما FM أضخم مشاركة من البث الإذاعي المشترك، والتي تضم 6 دول عربية وهي مصر ولبنان والكويت والبحرين والإمارات وعُمان بالإضافة طبعاً إلى المملكة العربية السعودية، وذلك مساء الخميس 23 سبتمبر على إذاعتي MBC FM وبانوراما FM.

حفل أصيل هميم وعبادي الجوهر:

بموازاة ذلك، يحيي الفنانان أصيل هميم وعبادي الجوهر في الرابع والعشرين من سبتمبر تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت المملكة حفلاً موسيقياً تبثّه MBC1، من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية و”بنش مارك”.

تفاصيل التغطية الإذاعية:

البداية في تمام الساعة الـ 5 مساءً ولغاية السابعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تنطلق تغطية إذاعة بانوراما FM ضمن برنامج “سواقة تايم” بالاشتراك مع إذاعتَي نجوم FM من مصر، وراديو دلتا من لبنان، حيث تتضمن التغطية لقاءات ومداخلات لضيوف وفنانين وشعراء وصحفيين إلى جانب اتصالات من قبل المستمعين من داخل المملكة ومصر ولبنان. يقدم البث المشترك كل من فارس إبراهيم و بسنت شمس الدين من بانوراما FM، مروان قدري من نجوم FM، وإيلي مرهج من راديو دلتا؛ بقيادة محمد الكردي مدير البرامج في بانوراما FM.

وتنطلق تغطية MBC FM تمام الساعة الـ 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، مع 6 إذاعات هي: البحرين FM، وإمارات FM، ونبض الكويت، ومن سلطنة عُمان وصال اف ام، وهلا اف ام، ومن المملكة العربية السعودية إذاعة روتانا اف ام. وإلى جانب البث عبر الأثير الإذاعي، يُنقل البث المشترك كذلك على تطبيق إذاعات MBC (MBC Radios)، ولايف تويتر، ومنصة “شاهد”.

ويقدم البث المشترك كل من يونس العيد من البحرين FM، ومزون الحميري من إمارات FM، وخالد الأنصاري من نبض الكويت، و محمد علوي من وصال اف ام، وسميرة الحراصي من عمان هلا اف ام، ومحمد شريف من روتانا اف ام، بالإضافة طبعاً إلى كوكبة من المذيعين والمذيعات من MBC FM بقيادة ياسر الشمراني مدير البرامج في MBC FM.