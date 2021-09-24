أكد محافظ بلقرن، عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، أنه في ذكرى اليوم الوطني 91 يتجدد الاعتزاز والفخر بالوقفة التاريخية والملحمة البطولية التي قادها بتوفيق من الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – لتوحيد هذه البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله شاملة لهذا الكيان المترامي الأطراف.

ذكرى اليوم الوطني 91

وتابع: لقد اتحد الشعب بعد التفرق، والتئم الشمل بعد التشتت، وسادت المحبة بعد الشحناء، وساد الأمن ربوع البلاد بعد الخوف، وعمّ الرخاء بعد الشدة، والصحة بعد المرض، وانطلقت هذه البلاد في تقدم وتطور مستمر في شتى المجالات حتى أصبح لها ثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

تقدم المملكة وازدهارها

وأضاف أن ما تنعم به هذه البلاد من خير وازدهار يعود بفضل الله تعالى إلى حنكة المؤسس الموحد وأبنائه من بعده الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته أجمعين.

وها نحن وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله والذين جعلوا المملكة رمزًا ونبراسًا للسلام والمحبة والوفاء والازدهار.

جهود تنمية عسير

وفي نفس الاتجاه يقود أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، منطقة عسير لمواكبة الرقي الازدهار الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

وختم بقوله: باسم أهالي محافظة بلقرن نرفع أسمى آيات التبريك والتهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة للقيادة الكريمة وللحكومة وللشعب السعودي الأبيّ، داعين الله جل وعلا أن يديم على قيادتنا وبلادنا الصحة والأمن والازدهار، أدام الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.