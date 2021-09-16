محافظ سراة عبيدة يدشن مبادرة تساهيل

المواطن - فهد القحطاني - سراة عبيدة

دشن محافظة سراة عبيدة مسفر بن حامد الوادعي، مساء أمس مبادرة تساهيل التي نظمتها وقدمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسراة عبيدة لتحقيق السلم المجتمعي بالتوافق مع ما دعا إليه سمو أمير منطقة عسير.

أهداف مبادرة تساهيل

كما تأتي المبادرة لحاجة الأسر لمثل هذه المبادرات على مستوى الوطن والتي تهدف إلى تسريع عجلة الإقبال على الزواج ، وخفض نسب الطلاق المتزايدة ، ودعم الأسر المنتجة وذل من خلال ما يلي:

التكوين : حيث تهدف المبادرة إلى خفض تكاليف الزواج بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة ورجال الأعمال.

التأهيل : وذلك عن طريق دعم الوعي الأسري من خلال تقديم دورات تفاعلية وتحفيزية بعنوان ” دورة المقبلين على الزواج”.

التمكين : وذلك من خلال رعاية الأسر المنتجة من خلال تهيئة معمل ومعرض لمنتجاتهم والتسويق لها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الجهات الداعمة ومن الإعلاميين والمثقفين .

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