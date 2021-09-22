دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه أمس الأول، كتاب “زيارة الملك سعود الملكية للنويعمة” في إطار فعاليات احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بحضور عدد من المهتمين بالتأريخ والتوثيق من أبناء المحافظة.

حفل خطابي:

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي ألقى خلاله مؤلفه مبارك بن عوض الدوسري كلمة تحدث فيها عن ماهية الكتاب والخطط التي أنتهجها في إعداده ،وأهمية تلك الزيارة لدى أبناء مركز النويعمة في محافظة وادي الدواسر التي تمت يوم الأربعاء 29 شوال 1373هـ، والتي لازالت الأهم في تاريخ المركز تتناولها أجيال بعد أجيال.

أهمية توثيق المناسبات:

وألقى بعد ذلك محافظ وادي الدواسر فهد المسعود كلمة أكد فيها على أهمية التوثيق لمثل تلك المناسبات من أجل حفظ التأريخ، ومن أجل الأجيال القادمة ، كما بارك رئيس مركز آل بريك في النويعمة بوادي الدواسر مسفر بن شجاع آل سويلمة ذلك الإصدار الذي عمل فيه مؤلفه جهداً كبيراً في البحث والتقصي والرصد لجمع المعلومات حتى تم إصداره.

وجرت بعد ذلك مراسم توقيع الكتاب من المؤلف للحضور.