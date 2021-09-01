محامٍ: لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها

المواطن - الرياض

قال المحامي تركي آل حصوصة: إنه لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها.

فيديو | القانوني تركي آل حصوصة: لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها#الراصد pic.twitter.com/qeAmcZFGgI — الراصد (@alraasd) August 31, 2021

شق جنائي:

وأضاف آل حصوصة، في حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أنه بإمكان أي مواطن تقديم بلاغ ضد أصحاب المقاطع الخادشة للحياء للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والموضوع يتعلق بالشق الجنائي، وهناك أشياء غير مقننة وتخضع للتعزير ويكون مبنيًّا على فقه وشريعة، وأي شيء يخالف الشريعة وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد جريمة.

فيديو | المحام تركي آل حصوصة: تستطيع التبليغ على أصحاب المقاطع الخادشة للحياء#الراصد pic.twitter.com/mOFvIuGpUx — الراصد (@alraasd) August 31, 2021

تقديم الشكاوى:

وبالنسبة إلى ما يتعلق بالتصوير، أكد المحامي أنه بإمكان المواطن تقديم شكوى للجهات المختصة إذا كانت المقاطع أو الصور خادشة ومسيئة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة