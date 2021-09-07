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محاولة فاشلة لاقتحام الكونغرس في البرازيل
هناك مخاوف من وقوع انقلاب

محاولة فاشلة لاقتحام الكونغرس في البرازيل

2021/09/07
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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محاولة فاشلة لاقتحام الكونغرس في البرازيل
المواطن- متابعة

اجتاز أنصار رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، حواجز الشرطة للتقدم نحو الكونغرس واقتحامه، وذلك عشية يوم من المظاهرات المخطط لها اليوم الثلاثاء، لدعم الزعيم اليميني في خلافه مع القضاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشاحنات أطلقت أبواقها، بينما هتف المئات من أنصار بولسونارو الذين كانوا يرتدون الزي الوطني باللونين الأخضر والأصفر، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم المتمثل في إحاطة المحكمة العليا، التي خطط بعض المتظاهرين لاحتلالها في احتجاج على غرار هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب آنذاك.

محاولة فاشلة لاقتحام الكونغرس في البرازيل

وبحسب وكالة رويترز، فقد قالت إدارة الأمن بالمدينة إن ساحة مبنى المحكمة العليا ما زالت مغلقة بالحواجز وخط للشرطة.

مسيرة لدعم رئيس البرازيل

ومن المتوقع أن يسير آلاف المتظاهرين في العاصمة اليوم الثلاثاء، الذي يوافق يوم استقلال البرازيل؛ لدعم بولسونارو في صراعه مع القضاء بشأن تغييرات في نظام التصويت.

ويخشى المنتقدون من أن الرئيس يشجع المؤيدين لدرجة أنهم قد يحاولون غزو المحكمة.

ويُذكر أن هناك أكثر من 150 من الرؤساء السابقين وزعماء الأحزاب من جميع أنحاء العالم من ذوي الميول اليسارية، قد وقعوا على رسالة مفتوحة تنتقد بولسونارو لتشجيعه على ما وصفوه بتقليد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، والذي نظمه أنصار ترامب بعد أن ألقى خطابًا ادعى فيه أن هزيمته في الانتخابات جاءت نتيجة التزوير.

محاولة فاشلة لاقتحام الكونغرس في البرازيل

مخاوف وقوع انقلاب

وجاء في الرسالة أن المظاهرات تثير المخاوف من وقوع انقلاب في ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم، ذلك بينما قال بولسونارو، يوم الجمعة الماضي، إن المظاهرات ستكون إنذارًا لقضاة المحكمة العليا الذين اتخذوا ما وصفه بقرارات غير دستورية ضد حكومته.

وتشير المعلومات إلى أن بولسونارو سينضم إلى أنصاره في شارع رئيسي في ساو باولو في تجمع وصفه بأنه أكبر تجمع سياسي في تاريخ البرازيل.

محاولة فاشلة لاقتحام الكونغرس في البرازيل


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