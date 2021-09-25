توقع محلل الطقس علي القازنلي هبوب كتلة هوائية باردة تسبب انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ابتداءً من اليوم.

فيديو | محلل طقس: ابتداءً من اليوم.. كتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة على شمال #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/KjRL4wwO9v — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 25, 2021

وقال القازنلي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “اليوم بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على منطقة تبوك وأيضا الوجه ومعظم مدن الشمال.

وتابع “خلال اليومين القادمين تتأثر بها الأجزاء الغربية بمنطقة المدينة المنورة وأيضا حائل القصيم ومنطقة الرياض”.

ويوم الأحد والاثنين متوقع نشاط في الرياح السطحية نتيجة دخول الكتلة الهوائية الباردة على الأطراف الشرقية وقد تساهم هذه الرياح في ارتفاع الأمواج على السواحل الشرقية لأكثر من متر ونصف المتر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بالفرصة المهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

رياح نشطة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين صل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.