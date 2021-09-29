أكد الناقد الرياضي محمد الماس على أن نادي النصر وضع النقاط فوق الحروف حول إصابة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحدى المباريات، مضيفًا أن إدارة العالمي كجهة رسمية تتعامل بكل شفافية مع وسائل الإعلام في المملكة.

#محمد_الماس:

طالما إدارة "النصر" أكدت أن "حمدالله" يعاني من إصابة فبالنسبة لي أُغلق هذا الموضوع لأن "النصر" في هذا التوقيت يحتاج للهدوء#كورة_روتانا pic.twitter.com/rg9sDvqYRj — برنامج كورة (@korarotana) September 29, 2021

النصر بحاجة للهدوء:

وقال الماس في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا” على قناة روتانا خليجية: “طالما أن إدارة العالمي، أكدت على أن حمدالله كان مصابًا فالأمر بالنسبة لي قد انتهى والنادي وضع النقاط فوق الحروف، وكان صادقًا مع وسائل الإعلام”.

وأضاف الماس: “العالمي بحاجة الآن للهدوء من أجل الاستحقاقات المقبلة، ونعلم أن حمدالله قدم مستويات مذهلة مع العالمي آخر 3 أو 4 سنوات، ولكن يمكن مقارنته بما قدمه موسيس مع الأهلي والبرازيلي سيرجيو مع الاتحاد، لكن مقارنة ما فعله حمدالله بما قدمه ماجد عبدالله لا يصلح ذلك، كيف ؟، لأن ماجد عبدالله في منطقة أخرى وحقق الكثير والكثير خلال 20 سنة للكرة السعودية، عكس ما قدمه حمدالله في 3 سنوات فقط مع الفريق”.

موعد مباراة العالمي ضد أبها:

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة نادي أبها اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق مباراة العالمي ضد أبها اليوم في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت المملكة.