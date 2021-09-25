أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.

وقال “نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة”.

منهجية جديدة للعمل الحكومي

وأضاف “المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة “رؤية الإمارات 2021” والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة ..الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم “نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها”.

وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

الحسيني وزيرا للمالية

كما تم تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير .

كما تم تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل.. وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وتم تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.. وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد … كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة”.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم إن “الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية”.