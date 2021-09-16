محمد صلاح يعادل جيرارد أوروبيًّا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يواصل الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة الأرقام القياسية باسمه، مع ناديه ليفربول، وهذه المرة سيكون رقمًا خاصًّا بـ ملعب أنفيلد.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه أمس إلى الفوز على نادي ميلان الإيطالي، وذلك بعدما سجل هدفًا في الدقيقة الـ49 بعد تبادل رائع للكرة بين صلاح وأوريجي وصلاح ينفرد ويسدد في المرمى مسجلًا هدف العودة في المباراة، حيث كان الريدز متأخرًا بهدف.

فوز ليفربول على ميلان:

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدفين، على نظيره ميلان الايطالي في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ثاني أكثر لاعب سجل أهدافًا أوروبية :

وأصبح محمد صلاح بعد هدفه في شباك ميلان، ثاني أكثر لاعب سجل أهدافًا أوروبية في تاريخ ملعب أنفيلد، وبالتساوي مع ستيفين جيرارد أسطورة الحمر.

صدارة هدافي ليفربول أوروبيًّا على ملعب أنفيلد مسجلة باسم إيان راش برصيد 24 هدفًا، ويتواجد صلاح رفقة جيرارد في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا لكل منهما.

صلاح يصل إلى المباراة رقم 100:

من جهة أخرى، وصل محمد صلاح إلى مباراته الـ100 بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد بعد المشاركة في لقاء أمس.

وسجل صلاح 72 هدفًا بقميص ليفربول في 100 مباراة على ملعب أنفيلد، باحتساب هدف أمام ميلان.

هدف محمد صلاح هو الـ29 أيضًا في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، في 59 مباراة خاضها في البطولة بقمصان تشيلسي، وروما، وبازل، وليفربول، منهم 26 هدفًا بقميص الحُمر.

وكان محمد صلاح قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، حرمه من معادلة رقم يان هولبي اللاعب الدنماركي السابق، والذي سجل 18 ركلة متتالية بقميص ليفربول.

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