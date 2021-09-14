محمد مجرشي يغيب عن الأهلي 6 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي، قبل قليل، تفاصيل إصابة مهاجم الفريق لأول لكرة القدم، محمد مجرشي، ومدة غيابه عن الملاعب.

تفاصيل إصابة محمد مجرشي:

وكان محمد مجرشي قد تعرض لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة الأهلي ضد التعاون؛ وحل اللاعب هيثم عسيري، بديلًا له في التشكيلة الأساسية للمباراة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محمد مجرشي، اليوم الثلاثاء، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية للفخذ، وسيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لمدة من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

الأهلي يتعادل مع التعاون:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا سلبيًّا في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله ضد التعاون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز رصيده إلى نقطتين ليتواجد في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الراقي في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

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