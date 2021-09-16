مخاطر دهون البطن وطرق التخلص منها

المواطن - الرياض

حذرت أخصائية التغذية لطيفة المحسن، من تراكم الدهون في منطقة البطن، حيث إنها تسبب العديد من المخاطر الصحية، ويجب العمل على التخلص منها.

التخلص من دهون البطن:

وقالت المحسن خلال تصريحات إلى قناة السعودية، إن البطن تعد أصعب منطقة يمكن التخلص من الدهون المتراكمة فيها، مبينة أن ممارسة الرياضة وحدها دون اتباع نمط غذائي سليم لن تساهم في التخلص من دهون البطن.

وأكدت الأخصائية أنه يجب تناول 3 وجبات رئيسية تتضمن أطعمة صحية موزعة على مدار اليوم مع تناول وجبات خفيفة بينها، وشرب لترين أو 3 لترات من الماء يومياً، بجانب ممارسة الرياضة، حيث إن تراكم الدهون في منطقة البطن قد يؤدي لارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع الكوليسترول، ما يؤثر بشكل كبير على القلب والأوعية الدموية.

مخاطر:

وتابعت أن دهون البطن قد تؤدي لحدوث تصلب أو انسداد للشرايين والإصابة بالسكري، كما تؤثر على الكلى وعلى الظهر، وقد تكون سبباً في الإصابة بالانزلاق الغضروفي والتهابات المفاصل، وتؤثر على التنفس.

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