مخاط العين اللزج علامة طبيعية وهذه مهمتها

المواطن - محمد داوود- جدة

أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور إبراهيم موسى ، أن المادة اللزجة التي توجد في زاوية العين هي مادة طبيعية ولا تشكل أي علامة مرضية تدعو للقلق ، إذ إنه يلاحظ وجودها أكثر عند الاستيقاظ من النوم ، وقد يكون لونها أبيض شفاف أو

أصفر وسميك ويمكن أن يكون لزج أو في صورة قشرة، ويعتمد على ما إذا كان السائل داخله قد تبخر أو جف ، ولكنه في كل أشكاله لا يعتبر علامة مرضية.

بقاء العينين رطبة :

وبين لـ”المواطن” أن مهمة هذه المادة اللزجة الدفاع عن أي أجسام غريبة كالأتربة والشوائب التي لا تر بالعين ، بالإضافة إلى حماية العين من النفايات الضارة ، كما أن هذه المادة اللزجة تساعد على بقاء العينين في حالة رطبة ، ولكن إذا زادت الإفرازات المخاطية أو الصفراء من العين بشكل مزعج فأنه هنا يجب زيارة طبيب العيون ، للتأكد من عدم وجود التهاب في ملتحمة العين أو جفاف شديد ، قرحة القرنية ، الكيس الدهني ، فالتشخيص الصحيح يحدد السبب والعلاج اللازم.

مواجهتها بالمضاد الحيوي:

ولفت إلى أن إفرازات العين هي إحدى وظائف غشاء الدموع ومكون ضروري لصحة العين – كما أوضحت – ، وبالتالي فأنه ليس هناك أي مشكلة من ظهور كمية صغيرة من إفرازات العين غير ضارة ، ولكن إذا تم ملاحظة وجود كمية كبيرة من هذه الإفرازات فأن هنا يجب مواجهتها بالمضاد الحيوي أو المضاد للفيروسات والمراهم ، وقطرات العين التي يصفها الطبيب.

نصائح لمستخدمي العدسات:

ودعا الدكتور موسى الأفراد الذين يرتدون العدسات اللاصقة بمراجعة الطبيب في حال الشعور بخروج إفرازات لزجة وعدم تجاهل الأمر ، فذلك قد يكون علامة مرضية تستوجب العلاج بالأدوية ، مع الحرص على تعقيم العدسات قبل ارتدائها ، وغسل اليدين بشكل جيد لضمان عدم انتقال أي أوساخ أو شوائب إلى العين ، كما أن مراجعة مستخدمي العدسات اللاصقة تكون ضرورية عند طبيب العيون في حال وجود احمرار في العينين أو حكة شديدة أو حرقان في الملتحمة ، وخروج دموع بطريقة تلقائية.

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