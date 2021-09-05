مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع بلغت 23280

المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23280) مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 1 / 1443هـ حتى 27 / 1 / 1443هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8805)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2405)، ثم منطقة حائل بـ(2191)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2125)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1939)، ومنطقة القصيم بـ(1778)، ومنطقة الجوف بـ(1467)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(729)، ومنطقة تبوك بـ(585)، ومنطقة عسير بـ(485)، ومنطقة جازان بـ(329)، ومنطقة الباحة بـ(245)، ومنطقة نجران بـ(197).

وزارة الداخلية تشدد على التقيد بالتعليمات

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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