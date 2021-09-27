أكد المختص بالموارد البشرية علي آل عيد، أن جائحة كورونا سبب رئيسي في انخفاض معدل استقرار الموظفين.

فيديو | تراجع معدل استقرار الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بمقابل ارتفاع معدل الأجانب #الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/BbDsSukXQP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2021

قبل كورونا ليس كما بعده:

وقال آل عيد خلال حواره إلى برنامج عين الخامسة المذاع على قناة الإخبارية: إن ما قبل كورونا ليس كما بعده، فيكفينا التحدث عن الأزمة العالمية للجائحة التي أثرت على اقتصادات العالم فهناك بعض قطاعات العمل الموجودة في السوق المحلي تأثرت من الجائحة، ووصل ببعضها للوقوف بنسبة 100%، وبعضها وقوف نسبي.

انخفاض القوة الشرائية:

ولفت المختص بالموارد البشرية إلى أن عدم تحول بعض الأنشطة للتجارة الإلكترونية أدى إلى تأثرها بشكل كامل؛ بسبب الأزمة خاصة وقت فترة الحظر وانخفاض القوة الشرائية أيضًا بقطاعات عمل أخرى.