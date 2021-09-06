مدافع فرنسي سابق يفارق الحياة بعد غيبوبة دامت 40 عامًا

المواطن - محمد سمعه

فارق المدافع الفرنسي السابق جان بيار آدامز الحياة اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ73 عامًا، وذلك بعد أن دخل في غيبوبة لمدة 40 عامًا في عام 1982.

وبسبب خطأ طبي أثناء عملية تخديره أثناء خضوعه لجراحة في الركبة بعام 1982 ظل اللاعب الفرنسي جان آدامز في غيبوبة منذ أن كان عمره 33 عامًا حتى فارق الحياة اليوم في سن الـ73.

مدافع فرنسي سيئ الحظ

وسبق للاعب بيار آدامز صاحب الأصول السنغالية تمثيل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1972 حتى 1976 ولعب في مسيرته مع أندية نيم ونيس وباريس سان جيرمان وكان آخر فريق يمثله قبل الدخول في الغيبوبة هو نادي تشالون الفرنسي من عام 1980 حتى عام 1981.

زوجته تضرب مثالًا في الإخلاص

وضربت برانديت زوجة آدامز المثل في الوفاء بما فعلته مع زوجها، بدايةً من وجودها الدائم معه في المستشفى بعد دخوله في هذه الغيبوبة، ووصولًا بأنها استمرت ترعى زوجها رغم غيابه عن الوعي لمدة 40 عامًا.

وكان خطأ في تخدير اللاعب الفرنسي كان كفيلًا بإصابته بتلف في الدماغ بسبب جرعة خاطئة سببت نقصًا في الأكسجين، وضع آدم في غيبوبة منذ ذلك الحين وحتى 2021.

وبلغ آدامز من العمر 73 عامًا واستمر في التنفس من دون جهاز أكسجين، لكن الحقيقة أنه على مدار كل تلك السنوات لم يستفق قط، وتم نقله إلى منزله وزوجته أشرفت على خدمته بصورة دورية يومًا تلو الآخر.

وتقول زوجته أنه كان يشعر بمن حوله رغم كل شيء، لدرجة أنها إذا لم تتواجد يومًا في المنزل، عانى الآخرون ممن يرعونه من أجل أن يأكل، وكأنه لا يريد سوى زوجته الوفية.

برانديت زوجته حاربت والدتها من أجل أن تتزوج من آدامز، فقد كان حينها من غير المحبذ في فرنسا الزواج من أصحاب الأصول الإفريقية في أسمى تجليات العنصرية، إلا أن ذلك لم يمنعها من تخليد حبها بالزواج من نجم كرة القدم الفرنسية.

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