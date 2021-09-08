مدافع منتخب هولندا يثير قلق جماهير ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تسبب فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا في إثارة القلق لجماهير الريدز، وذلك بعد أن تعرض مؤخرًا لإصابة في الكاحل أثناء تواجده مع منتخب بلاده على هامش مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2022.

وكان فان دايك تحدث عن إصابته لوسائل الإعلام الهولندية قائلًا: ” أنا بخير، أعتقد أن حظي جيد لأُشفى من هذه الإصابة”.

لماذا قلق جمهور ليفربول من إصابة فان دايك ؟

وأثار فان دايك قلق جماهير ليفربول خاصة أنه كان عاد للفريق في الفترة الأخيرة بعد مدة طويلة غاب فيها عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر من العام الماضي.

يذكر أن فان دايك ساهم في فوز ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في الفترة الماضية.

إنجاز مميز لـ ديباي مع منتخب هولندا

وفي وقت سابق، عادل اللاعب ممفيس ديباي لاعب منتخب هولندا الأول لكرة القدم رقم الأسطورة الهولندية الراحلة يوهان كرويف، وذلك بعد تألقه مؤخرًا مع المنتخب البرتقالي في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقدم ديباي مستويات مميزة مع هولندا في تصفيات مونديال 2022، منها إحرازه لـ ثلاثة أهداف ” هاتريك” في إحدى مباريات المنتخب البرتقالي بتصفيات المونديال.

ونجح ديباي صاحب الـ27 عامًا في إحراز 33 هدفًا في 71 مباراة مع هولندا، ليكون ضمن قائمة أول 10 هدافين لـ هولندا في المباريات الدولية.

ونجح ديباي في معادلة عدد أهداف يوهان كرويف حيث سجل الأخير 33 هدفًا لـ هولندا في 47 مباراة.

وكان ديباي أكد على سعادته بإحرازه للهاتريك بالفترة الماضية مضيفًا أن هدفه هو إحراز المزيد من الأهداف لـ هولندا ليكون ضمن قائمة أول 3 هدافين في تاريخ المنتخب البرتقالي.

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