مدرب الأهلي يحضر ودية شباب النادي ضد الجيل

المواطن - محمد سمعه

حرص الألباني بيسنك هاسي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على حضور ودية فريق فئة الشباب بالنادي أمام نادي الجيل اليوم السبت.

مدرب الفريق الأول يراقب شباب الأهلي:

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن هاسي مدرب الفريق الأول حضر اليوم مع موسى المحياني المدير التنفيذي لإدارة كرة القدم بالفريق الأول مع مشبب زياد المدير الفني لقطاع الفئات السنية في مباراة الجيل، وذلك سعيًا من هاسي لتصعيد عناصر تفيد الفريق الأول بالمرحلة المقبلة.

وفي سياق آخر، يبدو أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، سوف تكون في طريقها لرفع استئناف إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد رفض احتجاج الراقي من قبل لجنة الانضباط على الهدف الذي أحرزه ضمك في مباراة الفريقين.

حكم مباراة ضمك لم يُخطئ !

وأكدت الانضباط أنها خاطبت لجنة الحكام التي أرسلت تقريرًا لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صُدر من حكم المباراة ماجد الشمراني كما تضمن الإفادة عدم وجود أي خطأ فني وقع فيه الحكم بجانب عدم وجود سوء لتطبيق قانون كرة القدم.

وستقدم إدارة الراقي استئنافًا ضد قرار الانضباط بحسب الإعلامي محمد الثقفي المقرب من الراقي؛ وذلك بسبب عدم الاقتناع بمبرر لجنة الانضباط، خاصة أن الإعادة التلفزيونية كانت أظهرت وجود لاعبين من الأهلي بمنتصف ملعب ضمك، وهو ما يؤكد عدم صحة هدف ضمك.

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