حرص المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على الاعتذار لجماهير النادي، بعد التعادل أمام التعاون وإهدار فرصة الانفراد بـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب الاتحاد يكشف ما حدث في المباراة:

وتحدث كونترا في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة التعاون قائلًا: “فريقي كان الأقرب للفوز، والأخطاء الدفاعية ساهمت في تعادل التعاون”.

وتابع مدرب العميد: “نتائج التعاون الأخيرة لا تعبر عن مستوى سكري القصيم، حيث سجل 9 أهداف في آخر 5 مباريات وهو ما جعلنا نضع اعتبارًا للفريق”.

وواصل كونترا قائلًا: “حاولنا التسجيل والحفاظ على نظافة شباكنا، ولكننا لم نوفق، أعتذر للجماهير والقادم سيكون أفضل والبداية بالفوز على الأهلي يوم الجمعة المقبل”.

وكان البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كشف أن افتقاد فريقه للمسة الأخيرة في مباراة التعاون كلفه التعادل بهدف لكل فريق.

وتحدث كورونادو قائلًا بعد المباراة: “المباراة كانت صعبة علينا، والفريق افتقد اللمسة الأخيرة التي لو كانت موجودة لكنا فزنا”.

وتابع كورونادو: “سنعمل من الآن للفوز على الأهلي في الديربي، وهدفنا هو تحقيق النقاط الثلاث للبقاء في الصدارة”.

العميد في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال:

يذكر أن العميد متواجد في الصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.