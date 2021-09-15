مدرب الاتحاد يحدد أول صفقة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قد استقر على أول صفقة سيضمها للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صفقات الاتحاد في صيف 2021:

وكان العميد نجح في ضم كل من “صالح الوحيمد، أسامة المرمش، عبدالله الحافظ، البرازيلي إيجور كورنادو، والفرنسي يوسف نياكاتي من نادي الوحدة”.

وسيفكر العميد في التحرك والتعاقد مع البرازيلي إدنيلسون لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي إنترناسيونالي البرازيلي في يناير المقبل، بحسب التقارير.

وكان العميد سبق له وأن فكر في ضم إدنيلسون صاحب الـ30 عامًا وقت وجود المدرب فابيو كاريلي، وتنافس العميد وقتها مع الشباب لإبرام الصفقة.

ويأتي ذلك رغبة من المدرب كوزمين كونترا حول تدعيم منطقة خط الوسط في حال رحل المغربي كريم الأحمدي عن صفوف الفريق.

قمة بين العميد والنصر بـ دوري المحترفين:

وفي سياق آخر، يترقب جمهور الكرة السعودية قمة الجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين ناديي الاتحاد والنصر مساء السبت المقبل.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب مرسول بارك في “الرياض”.

يذكر أن آخر مباراة بين الاتحاد والنصر كانت انتهت بفوز العميد بهدفين لهدف في مرسول بارك في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين في الموسم الماضي.

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