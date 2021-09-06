مدرب الاتحاد يصدم الجماهير

المواطن - محمد سمعه

صدم المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، جماهير النادي حول الموعد المناسب للتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب كونترا تم تعيينه مدربًا للفريق الكروي الأول بالعميد، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي وذلك بعد خسارة نهائي البطولة العربية يوم 21 أغسطس الماضي.

وتحدث كونترا من قبل لـ صحيفة ” ماركا” الإسبانية بالفترة الأخيرة وأكد على أن العميد سيفوز بـ الدوري السعودي خلال السنوات المقبلة دون تحديد مدة معينة.

الاتحاد لم يفز بـ الدوري منذ 12 عامًا

ولم يفز العميد بلقب الدوري السعودي للمحترفين منذ 12 عامًا، كما احتل الفريق المركز الثالث في الموسم الماضي.

مفاجأتان لجماهير العميد

وفي سياق آخر، تلقى جمهور نادي الاتحاد مفاجأتين سارتين عن الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة نادي أبها بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأسبوع المقبل.

وكشف الإعلامي علاء سعيد المقرب من العميد أن تدريبات اليوم الاثنين سوف تشهد مشاركة كل من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي مما يعني جاهزية كل منهما لمواجهة نادي أبها.

وكان جروهي قد عانى من إصابة عضلية، وخضع لبرنامج علاجي خلال الفترة الماضية، فيما خضع يوسف نياكاتي، الوافد الجديد للاتحاد، لبرنامج بدني مكثف، من أجل تجهيزه لبدء مشواره الاحترافي مع الاتحاد أمام أبها.

ويحتل الفريق الكروي الأول الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

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