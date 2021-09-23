أكد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال على أنه غير راضٍ عن أداء الفريق ضد الشباب في مباراة اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل مدرب الهلال

وتحدث جارديم قائلًا: “لست راضيًا عن نتيجة المباراة، وفي الشوط الثاني كنا أفضل”.

وتابع جارديم: “صحيح أن الزعيم لا يتأثر بالغيابات ولكن الواقع يقول إننا تعادلنا ويجب أن نرضى بهذا الأمر”.

وكان الهلال سقط بفخ التعادل ضد الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسجل للزعيم في مباراة اليوم كل من بافيتيمبي جوميز وعلي البليهي.

الزعيم في الوصافة

ويتواجد الزعيم حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن فريق الاتحاد الذي يواجه غدًا نادي التعاون.

وتُقام مباراتان غدًا الجمعة في دوري المحترفين السعودي، حيث يلعب أبها مع ضمك في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه نادي الاتحاد فريق التعاون غدًا في الثامنة والنصف مساءً على ملعب الجوهرة المشعة.