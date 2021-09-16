مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بـ ريال مدريد الإسباني، مرشح لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

مدرب ريال مدريد السابق الأوفر حظًا

وذكرت صحيفة Express الإنجليزية أن النرويجي أولي جونار سولشاير مرشح للإقالة في حال استمرت النتائج السيئة للشياطين الحمر بالفترة المقبلة حيث دخل زيدان والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق والإيرلندي برندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي كمرشحين لتدريب مان يونايتد.

متى بدأت الأزمة مع سولشاير

وكانت الأزمة بين سولشاير وإدارة مانشستر يونايتد بدأت بعد خسارة الفريق ضد فريق يونج بويز السويسري مساء أول أمس الثلاثاء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وربما يكون زيدان الأقرب لتدريب مانشستر يونايتد وذلك لوجود كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي رفائيل فاران حيث سبق لهما العمل مع زيدان في نادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

ومنذ رحيل زيدان عن الريال، ورحيل كونتي عن الإنتر والمدربان لا يعملان حاليًا في مجال التدريب.

ومنذ قدوم رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد، ونجح النجم البرتغالي في إحراز 3 أهداف للشياطين الحمر بواقع هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي وهدف في شباك يونج بويز في دوري الأبطال.

ولفتت شبكة “أوبتا”، إلى أن يونج بويز أصبح الفريق رقم 36 الذي يسجل كريستيانو رونالدو في شباكه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد لاعب سجل أمام فرق أكثر منه وذلك مناصفة مع ليونيل ميسي.

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