مدرب عمان: الأخضر عاقبنا على إهدار الفرص

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أن منتخب عمان الأول لكرة القدم تطور أداؤه بشكل كبير آخر مباراتين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأخضر متمرس على هذه المواجهات الصعبة.

مدرب عمان يشيد بقوة الأخضر:

وقال مدرب عمان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد مباراة اليوم: “لسوء الحظ لم نحقق النتيجة التي عملنا من أجلها.. لعبنا بشكل جيد وقدمنا كل ما لدينا ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا”.

وتابع: “المنتخب السعودي جيد ولديهم لاعبون مميزون ومتمرس في مثل هذه المباريات، وكنا ندًّا قويًّا أمامهم، خسرنا المباراة، لكننا قدمنا أداء جيدًا طوال شوطي المواجهة، وكنا نستحق نقطة التعادل على أقل تقدير”.

وأضاف مدرب منتخب عمان تصريحاته، قائلًا: “مثل هذه المباريات يجب أن تستغل أنصاف الفرص وأهدرنا العديد من الفرص السانحة، وتمت معاقبتنا بتسجيل هدف سعودي على عكس سير المباراة”.

برانكو يثني على أداء اللاعبين:

وواصل برانكو إيفانكوفيتش تصريحاته قائلًا: “أثبتنا بأننا قادرون على منافسة أي منتخب قوي في آسيا.. أبارك للاعبي فريقي هذا الأداء، لاحظنا في آخر مواجهتين تطورًا كبيرًا في أداء المنتخب.. أشكر الجميع، وسنسعى لتحقيق نتيجة أفضل في المواجهة القادمة”.

ولعب المنتخب السعودي ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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