مدرب فيتنام: خسرنا بسبب ركلات الجزاء

المواطن - إسلام البشبيشي

أبدى الكوري بارك سيو، المدير الفني لمنتخب فيتنام، حزنه لخسارة فريقه أمام المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بهدف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022.

واعتبر مدرب فيتنام، خسارة فريقه سببها حالة الطرد وركلتي الجزاء، وتمكن المنتخب السعودي من الفوز على نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسجل أهداف المباراة للمنتخب السعودي سالم الدوسري عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وياسر الشهراني عند الدقيقة 67، وصالح الشهري عند الدقيقة 80 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف فيتنام نغوين كوانغ هاي عند الدقيقة 3.

وقال مدرب فيتنام خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:” اليوم لم يحالفنا الحظ رغم التسجيل المبكر، خسرنا بسبب ركلتي الجزاء والطرد”.

وأضاف بارك هانج سيو:” سنغير طريقتنا في المباراة القادمة أمام أستراليا، لا سيما أنهم أقوى من المنتخب السعودي، لعبنا خارج أرضنا لذلك لم نكن مبادرين للهجوم”.

ويحتل الأخضر وصافة المجموعة الثانية من تصفيات المونديال، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن أستراليا “المتصدر”، فيما تجمد رصيد فيتنام بلا نقاط.

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