مدرب فيتنام: مواجهة السعودية صعبة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تحدث بارك هانج سيو، المدير الفني لمنتخب فيتنام، عن المباراة التي سيخوضها مع منتخبه أمام المنتخب السعودي غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي لقاءه السهل على الورق أمام فيتنام، بملعب مرسول بارك، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام:

وواجه الأخضر السعودي، منتخب فيتنام، مرتين عبر التاريخ إذ سجل 9 أهداف، دون أن تهتز شباكه.

ماذا قال مدرب فيتنام قبل مواجهة الغد؟

وقال مدرب فيتنام خلال المؤتمر الصحفي الذي “هذه المرة الأولى لنا التي نتأهل بها للأدوار النهائية من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم”.

وتابع حديثه: “هناك ضغط لأن المباراة خارج أرضنا وعلى ملعب مرسول بارك، وسنواجه صعوبة أمام المنتخب السعودي، لكن لدي الثقة بلاعبي بنسبة 100%”.

وبسؤاله عن النتائج السابقة بين المنتخبين، رد قائلًا: “هذه النتائج كانت بوقت سابق، ولم أكن أنا مدربًا للمنتخب، وإجابتي سترونها غدًا في أرض الملعب”.

وأكمل: “استفدنا من خبراتنا في بطولة غرب آسيا ونسعى لينعكس ذلك على أدائنا في مباراة الغد أمام المنتخب السعودي”.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 رفقة منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام وعمان والصين.

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