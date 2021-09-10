مدرب ليفربول يحسم حالة فان دايك الصحية بعد إصابته

المواطن - محمد سمعه

أوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي آخر تطورات الحالة الصحية للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد إصابته مع منتخب هولندا بتصفيات مونديال 2022 مؤخرًا.

مدرب ليفربول يكشف كواليس المكالمة

وتحدث كلوب لـ صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلًا: ” لقد أردت من فان دايك توضيح حالته لي، هل هو بخير بنسبة 100% أو 200%؟”.

وأضاف كلوب: ” طلبت منه إرسال مقطع فيديو لي لأطمئن عليه ولكنني رأيته يعرج، فطلبت منه التفسير فقال لي إنه بخير ولا يوجد داع للقلق”.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فان دايك تسبب في إثارة القلق لجماهير الريدز، وذلك بعد أن تعرض مؤخرًا لإصابة في الكاحل أثناء تواجده مع منتخب بلاده على هامش مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2022.

تعليق فان دايك على إصابته

وكان فان دايك تحدث عن إصابته لوسائل الإعلام الهولندية قائلًا: ” أنا بخير، أعتقد أن حظي جيد لأُشفى من هذه الإصابة”.

وأثار فان دايك قلق جماهير ليفربول خاصة أنه كان عاد للفريق في الفترة الأخيرة بعد مدة طويلة غاب فيها عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر من العام الماضي.

يذكر أن فان دايك ساهم في فوز ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في الفترة الماضية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة