مدرب ليفربول يهاجم الفيفا

المواطن - محمد سمعه

هاجم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الاهتمام بتحقيق الأرباح المالية، وذلك على هامش التفكير في إقامة كأس العالم للمنتخبات كل عامين بدلًا من 4 أعوام.

ويتناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليًّا مع أعضاء الاتحاد بحيث يقام خلالها مسابقة كأس العالم كل عامين، وليس كل 4 مثل النظام الحالي.

مدرب ليفربول يعلق على سياسة الفيفا:

وقال يورجن كلوب في مؤتمر صحفي الجمعة: “لماذا قرر الفيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال، من أجل الأرباح بالطبع، وقرار لعب كأس العالم كل عامين فهذا يعني أن اللاعبين سيستهلكون جسديًا، ويعني أيضًا أن الفرق ستحظى بـ3 أسابيع فقط لتحضر لكل موسم، يجب أن تجتمع الاتحادات لحل هذه الأزمة، يجب على الفيفا والاتحادات القارية التفكير في مصلحة لاعبيها”.

وتابع مدرب الريدز: “لا يجب أن نجعلهم يلعبون كل عام بطولة دولية كبيرة لأسباب أخرى، المشكلة الحقيقية أن آرائنا لا تسمع ولا يضعونها بعين الاعتبار”.

أزمة جديدة بين الريدز والفيفا:

وكان الفيفا أعلن بشكل مفاجئ منع اللاعبين البرازيليين في الدوري الإنجليزي، من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج، التي تنطلق يوم الأحد المقبل، كنوع من العقوبة للأندية؛ لأنها منعت اللاعبين من المشاركة الدولية.

ويعتبر نادي ليفربول الأكثر تضررًا من القرار؛ لأن 3 من أبرز نجومه الأساسيين، برازيليون، وهم الحارس أليسون بيكر ولاعب الوسط فابينيو والمهاجم روبرتو فيرمينو.

هذا الأمر أدخل ليفربول في “أزمة” مع الفيفا، يجب حلها في غضون 24 ساعة، أي قبل انطلاق الجولة الرابعة ظهر الأحد.

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