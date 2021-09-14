مرسول بارك يُعلن عن نقل المباراة عبر شاشات الملعب

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يسعى نادي النصر بكل قوة لحجز مقعده بالدور ربع النهائي، حينما يلاقي تراكتور سازي الإيراني، في المواجهة التي سيحتضنها استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء.

ويأمل العالمي في مواصلة تألقه في هذه النسخة بعدما تأهل للدور ثمن النهائي بصفته متصدرًا للمجموعة الخامسة التي ضمت بجانبه فرق السد القطري والوحدات الأردني وفولاذ خوزستان الإيراني.

وفي هذا السياق، نشر الحساب الرسمي لشركة مرسول بارك، رسالة إلى جماهير العالمي على منصات التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: “يا عااالمي.. وين ما كنت حنا معك”.

وأضاف: “مرسول بارك ينتظر جماهير العالمي لبث مباراة النصر وتراكتور على الشاشة العملاقة”.

التشكيل المتوقع:

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي في ظل غياب 6 من نجومه مكونًا من: “وليد عبدالله بحراسة المرمى، في الدفاع كل من سلطان الغنام محمد قاسم، محمد آل فتيل، حمد آل منصور، وفي خط الوسط كل من عبدالله الخيبري، علي الحسن، وفي خط الهجوم كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وسامي النجعي”.

وسيغيب عن المباراة ضد تراكتور كل من المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف، والرابع هو غياب اللاعب عبدالمجيد الصليهم عن المباراة بسبب الإصابة، والخامس عبدالإله العمري بعد إصابته مؤخرًا أثناء تواجده مع المنتخب السعودي، والسادس نايف الماس مدافع الفريق بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية.

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