مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشروع العودة إلى المدارس في اليمن

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس.

شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية

وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية وزي مدرسي ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا (كمامات ومعقمات ونشرات توعوية) لجميع الطلاب والطالبات، مع تجهيز 32 فصلا بديلا مع مستلزماتها من طاولات وكراسي وغيرها، للمدارس المدمرة كليا.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها بالجمهورية اليمنية الشقيقة.