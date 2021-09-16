مرور حفر الباطن ينوه بإغلاق إشارة طريق الملك خالد

‏المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أصدرت إدارة المرور بحفر الباطن تنبيهًا لقائدي المركبات حول إغلاق إشارة طريق الملك خالد مع طريق الملك عبدالعزيز صباح اليوم الخميس لاستكمال مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول.

ودعا مرور حفر الباطن قائدي المركبات ضرورة اتباع اللوحات التوجيهية والتحذيرية كما هو موضح في خط السير.

مشروع تصريف مياه الأمطار

يذكر أن مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار بدأ العمل به قبل أكثر من عامين، وتجاوزت قيمته الـ500 مليون ريال.

ويتكون المشروع من شبكة من العبارات الصندوقية الخرسانية وأنابيب من الفايبرجلاس التي صممت خصيصًا للتصدي إلى كمية الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة خلال مواسم الأمطار.

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