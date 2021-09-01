مزورون وسارقون في قبضة الأمن

المواطن -الرياض

نجح رجال الأمن العام في كشف غموض العديد من الجرائم وضبط المتورطين فيها خلال الأيام الماضية.

تزوير:

وضبط الأمن العام ثلاثة مقيمين وامرأة في الرياض، ارتكبوا جريمة تزوير الشهادات الخاصة بفحص فيروس كورونا والمتاجرة بها، كما تم ضبط ستة مواطنين في الرياح ارتكبوا 12 جريمة تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة أجزاء منها، وما تحويه من مقتنيات شخصية.

سرقة:

وكذلك تم ضبط ثلاثة مواطنين ونازح ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وكذلك تم الإطاحة بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة قاموا بتعبئة الوقود ولاذوا بالهرب دون دفع القيمة وتوثيق ذلك ونشره.

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