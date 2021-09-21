مسؤولو وزارة الصحة يجيبون على أسئلة أعضاء الشورى

المواطن - الرياض

عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة – بمجلس الشورى اجتماعًا اليوم بمقر المجلس بالرياض لمناقشة تقرير وزارة الصحة للعام المالي 1441/1442هـ، وأبرز ما ورد في ثنايا التقرير تمهيدًا لعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقد رأس الاجتماع، رئيسة اللجنة، الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، بحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة مستشار وزير الصحة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ومساعد الوزير الدكتور محمد العبدالعالي، وذلك وفي بداية الاجتماع رحبت رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بوفد وزارة الصحة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس من خلال دراسة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، سعيًا إلى ما فيه مصلحة الوطن وتحقيقًا لتطلعات المواطن. وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/1442هـ، وما احتواه من استراتيجية وخارطة طريق تهدف إلى تطوير البحوث واستحداث البرامج لدعمها.

أهداف وزارة الصحة الاستراتيجية

واطَّلع المجتمعون على الأهداف الاستراتيجية للوزارة المرتبطة بمؤشرات ومبادرات تسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال الخطط الموضوعة والمراحل الزمنية المدرجة والمعتمدة التي تسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية التي تركز على الصحة الوقائية العامة كالوعي والتطعيم للحدِّ من التعرض للأمراض، والتحكم بالأمراض المعدية وغير المعدية، ويشمل ذلك الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية، وتعزيز السلامة المرورية.

الخدمات الصحية خلال موسم الحج

كما جرى خلال الاجتماع استعراض إنجازات وزارة الصحة والخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة خلال موسم الحج، ومدى تهيئة وتجهيز جميع المرافق الصحية المشاركة خلال الموسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الخدمات المساندة للخدمات الوقائية والعلاجية.

وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات التي أشار إليها التقرير، من بينها توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، مشيرين إلى الحاجة الماسة للربط الإلكتروني الفعال بين القطاعات الصحية المختلفة وخدمات الرعاية الصحية الأزلية والمستشفيات من خلال وجود نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحية.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة سواء فيما يتعلق بالخدمات الطبية أو في الموارد البشرية، فيما أجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة قادمة.

وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات والحلول التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية للمستفيدين من القطاع الصحي من مختلف شرائح المجتمع.

حضر الاجتماع من وزارة الصحة، وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، ووكيل الوزارة للموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن بن عيبان، ووكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ووكيل الوزارة للتخطيط والتحول الدكتور طلال التويجري، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

يُذكر أن اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية بشكل عام ومشاريع ومبادرات وزارة الصحة بشكل خاص، والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.

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