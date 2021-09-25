أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي ليوم غد الأحد لكشف مستجدات فيروس كورونا، والمقرر في تمام الساعة الثالثة و35 دقيقة عصرًا.

مستجدات كورونا:

ويتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

إجراءات احترازية:

كما يتحدث كذلك سعد عبدلله آل حماد، متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يستعرض متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة ما بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص بالجرعة الأولى والجرعة الثانية.