مستشار قانوني: مشاهير التواصل يلجأون للأساليب الاستفزازية لمتابعيهم للتكسب المادي

المواطن - الرياض

استنكر المستشار القانوني متعب العريفي بعض ممارسات المشاهير السلبية والتي تسيء للجمهور.

فيديو | المستشار القانوني متعب العريفي لـ #برنامج_اليوم: بعض المشاهير يلجأون للأساليب الاستفزاية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي pic.twitter.com/6aG2dpPRdM — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 20, 2021

التكسب المادي

وقال العريفي، لـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”: بعض المشاهير يلجأون للأساليب الاستفزازية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي.

ممارسات سلبية

وقال إن استفزاز المشاهير للمتابعين باتت ظاهرة لم تكن موجودة في السابق، ولا أدري هل هي من قلة الإعلانات عندهم، وهل باتوا يتكسبون من ظهور متابعيهم؟!”.

وأضاف أنه لا بد أن يكون المتابع ذكيا ويفطن لمثل هذه الممارسات من قبل مشاهير التواصل الاجتماعي ولا يتأثر بهم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة