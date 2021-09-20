مستشار موارد بشرية: يجب توفير أنشطة للموظفين

المواطن - الرياض

شدد المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، على أهمية الاهتمام بالجانب الغذائي الصحي للموظفين، بالإضافة إلى تعزيز الجانب البدني.

فيديو | مستشار في الموارد البشرية: يجب الاهتمام في الجانب الغذائي الصحي للموظف بالإضافة إلى تعزيز الجانب البدني #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aNPDXaXFr8 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 20, 2021

رياضة ورشاقة:

كما طالب القعيط، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، بتعزيز الجانب البدني للموظف بما يشمل الرشاقة وممارسة الرياضة، مع تغير الجدول اليومي للعمل، مشيرًا إلى أهمية قيام صاحب العمل بالتوعية في هذا الجانب بحيث يفرض عليهم تناول الماء وفواكه معينة يوميًّا.

أنشطة للموظفين:

وقال المستشار: إنه يجب توفير أنشطة للموظفين؛ وذلك لأن الجانب البدني من أهم الجوانب التي تساعد الموظف على أداء وظيفته بشكل ممتاز.

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