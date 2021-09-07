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مستشار: 90% ممن ينشرون في السوشيال ميديا عن قضايا الفساد حوكموا
أكد أنه من لديه معلومات يتجه إلى الجهات الرسمية

مستشار: 90% ممن ينشرون في السوشيال ميديا عن قضايا الفساد حوكموا

2021/09/07
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مستشار: 90% ممن ينشرون في السوشيال ميديا عن قضايا الفساد حوكموا
المواطن - الرياض

أكد مستشار قانوني أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتلقي البلاغات.

أضاف خلال حواره إلى برنامج “نشرة التاسعة” المذاع على قناة الإخبارية، أن 90% ممن ينشرون في السوشيال ميديا عن قضايا الفساد حوكموا، ومن لديه معلومات يتجه إلى الجهات الرسمية.

وأشار المستشار القانوني أنه لا يوجد جهة حكومية لديها طريقة تواصل إلكتروني، فهناك مواقع وتطبيقات وأرقام واتساب للإبلاغ عن الفساد وليس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.


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