مستشار: 90% ممن ينشرون في السوشيال ميديا عن قضايا الفساد حوكموا

المواطن - الرياض

أكد مستشار قانوني أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتلقي البلاغات.

فيديو | مستشار قانوني لـ #نشرة_التاسعة: وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتلقي البلاغات.. و 90 ٪؜ ممن ينشرون في السوشال ميديا عن قضايا الفساد حوكموا.. ومن لديه معلومات يتجه إلى الجهات الرسمية#الإخبارية pic.twitter.com/rITlTzdFEu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 7, 2021

أضاف خلال حواره إلى برنامج “نشرة التاسعة” المذاع على قناة الإخبارية، أن 90% ممن ينشرون في السوشيال ميديا عن قضايا الفساد حوكموا، ومن لديه معلومات يتجه إلى الجهات الرسمية.

وأشار المستشار القانوني أنه لا يوجد جهة حكومية لديها طريقة تواصل إلكتروني، فهناك مواقع وتطبيقات وأرقام واتساب للإبلاغ عن الفساد وليس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

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