انطلقت مساء أمس الأربعاء مسيرة احتفاء بإستراتيجية منطقة عسير التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشعار “قيم وشيم” التي تهدف إلى المضي بمنطقة عسير قدمًا للعالمية.

ورفع أهالي عسير شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث تخللت المسيرة رفع علم المملكة وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حبًّا وتقديرًا من أهالي عسير لولاة الأمر حفظهم الله.

أمير عسير في مقدمة المسيرة:

وانطلقت المسيرة كان في مقدمتها أمير عسير الأمير تركي بن طلال حيث تم إطفاء إضاءات الشوارع لمدة 10 دقائق، ثم أضيئت مع انطلاق مسيرة شكر القيادة من دوار الملك فيصل، حتى القرية العالية مع إطلاق الألعاب النارية من موقعين مختلفين وإطلاق البالونات المضيئة، وقد شاركت في المسيرة الخيل والسيارات الكلاسيكية والدراجات، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية بالمنطقة، حيث شهدت المسيرة حضورًا كبيرًا من أهالي منطقة عسير تعبيرًا عن فرحهم ومشاعرهم اتجاه القيادة حفظها الله في إطلاق إستراتيجية منطقة عسير.

تحت شعار قمم وشيم :

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- إستراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار “قمم وشيم”، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.