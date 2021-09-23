حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، انطلاق فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ91 الذي أقيم بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.
#فيديو_الدفاع
القوات المسلحة تطلق أولى احتفالاتها لـ #اليوم_الوطني_السعودي من مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.#هي_لنا_دار pic.twitter.com/cmTcNDiHjs
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 23, 2021
احتفالات اليوم الوطني الـ91
وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن إنجازات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومقدراته .
حضر الحفل أصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، وقادة المناطق العسكرية والقواعد الجوية والأساطيل البحرية ومجموعات الدفاع الجوي وكبار ضباط القوات المسلحة.