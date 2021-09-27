أكد المشرف التربوي عبد الله الحسين أن خطورة الشيلات تكمن على طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية.

فيديو | المشرف التربوي عبد الله الحسين: تكمن خطورة الشيلات على طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية.. ويجب أن تكون وفق "الضوابط الشرعية" #الراصد pic.twitter.com/n8O79tmit2 — الراصد (@alraasd) September 27, 2021

ضوابط شرعية:

وشدد الحسين على أنه يجب أن تكون الشيلات وفق الضوابط الشرعية؛ لأن الجميع سعوديون، ويجب احترام بعضهم البعض وليس دور الشيلات أن تتعارض مع القيم.

وتابع أن بعض الطلاب يقولون: “إحنا أفضل منكم” رغم أنه لا فرق بين البشر، ولهذا يجب أن تكون الشيلات بالشكل المناسب والملائم المتوافق مع القيم.