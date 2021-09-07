مشروبات مفيدة في علاج غازات البطن

المواطن- محمد داوود- جدة

قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلة غازات البطن وامتلائها بالغازات سواء بسبب مشاكل المعدة أو بعد تناول وجبة دسمة، ويختلف تأثير ذلك من شخص لآخر، إذ تتراكم الغازات في المعدة لعدة أسباب، إما نتيجة تناول الطعام والشراب حيث تتجمع الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروجين في المعدة، أو نتيجة ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب، ما يؤدي إلى تجمع الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي ثم انتفاخ البطن، أو تناول المشروبات الغازية مع تناول الطعام.

أسباب غازات البطن:

وأوضحت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أن هناك أسبابًا عديدة أخرى لحدوث غازات البطن منها التدخين، تناول كميات كبيرة من الطعام على نفس الوجبة، القولون العصبي، الإمساك، التهاب الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، حرقة المعدة، تناول الطعام بسرعة، زيادة الوزن والسمنة، عدم تحمل الطعام أو الحساسية من بعض الأطعمة مثل عدم تحمل اللاكتوز في الحليب وحساسية الجلوتين في القمح، القلق والتوتر، والاضطرابات الهرمونية في فترة الحمل عند النساء، فكل هذه المسببات تسبب فرطًا في نمو أو نقص في البكتيريا في الأمعاء، وبالتالي عدم توازنها داخل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك تغير أو اضطرابات في حركة الجهاز الهضمي وسوء امتصاص الطعام.

تجنب المشروبات الغازية:

وتنصح استشارية الباطنة الأفراد الذين يعانون من هذه المشكلة بضرورة زيادة كمية السوائل وخصوصًا الماء، مع تجنب أو الحد من المشروبات الغازية، فتناول الكثير من الغازيات يؤدي إلى زيادة الألم بالبطن ينتج عنه الشعور بعدم الراحة وزيادة تراكم الغازات بالمعدة، كما أن المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة تساعد على التخلص من الغازات، خاصة الشاي العشبي الذى يساعد على تسهيل عملية الهضم، إضافة الزنجبيل إلى الطعام ففي ذلك فوائد عديدة في التخلص من مشكلة الغازات، وأهم نصيحة هي الإكثار من الفواكه فهي تساعد على تقليل الغازات.

تناول البدائل الصحية:

وأكدت الدكتورة مشاعل أن احتباس هذه الغازات داخل الجسم يعتبر من أكثر المشكلات المزعجة عند الأشخاص لكونها تسبب الألم في منطقة البطن، لذا يجب الحرص على الطرق الطبيعية في التخلص من الغازات بدلًا من الأدوية، وأكثر البدائل الصحية المتاحة هي شاي النعناع، شراب اليانسون المغلي، شاي البابونج، شراب جذور الزنجبيل المغلي، مشروب القرفة الساخن، كما يمكن تناول الماء المغلي بالشمر، فكل هذه البدائل المتاحة تساعد في إنهاء مشكلة غازات البطن.

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